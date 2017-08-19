〈中部〉500多處兒童遊戲場 彰縣全面體檢

2017-08-19

〔記者張聰秋／彰化報導〕安全至上！為提供學童安全運動及遊樂的空間，彰化縣政府今年首度編列六○○萬元檢驗經費，委託民間業者體檢縣內公、私立共五○○多處兒童遊戲場所，若發現不符合國家安全管理標準，將輔導業者改善，但從明年起，被稽查出不符合安全規範將被列管追蹤，還可能被公佈名單。

衛生福利部於今年公布「兒童遊戲場設施安全管理規範」，要求各場所附設兒童遊戲場者要符合國家標準CNS12642、CNS12643及相關法規，包括遊戲場鋪面、遊戲設備、告示及周邊環境等。目前國內市場，具備檢驗資格的公司只有四家，第一次檢測由彰化縣府出資，檢測將根據類別和型式，以組合遊具來說，類別有溜滑梯、滑桿、攀爬架、攀爬網、攀岩牆、階梯、平衡木等，稽查內容在於是否有廠商出具遊樂設施的合格保證書、有無公告兒童遊樂設施使用須知、有無合格檢驗報告書，以及是否投保公共意外責任險與向主管機關報備。

體檢場地包含公園、餐廳、醫療院所、幼兒園、國小、觀光工廠及休閒農場等相關兒童遊戲場，最近開始檢測，預計明年三月前完成，縣府以彰化市華陽公園為示範場地，常見的可能遊玩意外包括緩衝不夠的攀爬墜落、身體部位穿越的誘陷意外、頸部衣物纏結或被銳角尖端所傷，還有溜滑梯終點尾端距離陸地的落地高度等，都是潛在危險的觀察重點。

趁暑假從台中市西屯區開車載著兒女前來華陽公園遊玩的二位媽媽，對華陽公園遊樂設施讚不絕口。她們說，不同於一般室內型組合遊樂設施，戶外型與樹林為伍，還有宛如叢林探索的體驗區，小朋友玩得更開心。

八歲小男童傅澤人說，玩了一整個上午，還玩不過癮；同行的六歲小男童張彥晨說，邊玩耍還可聽到鳥鳴叫，跟市區小公園比較，這裡才好玩。