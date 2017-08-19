〈中部〉頭社活盆地 70年水閘門遭破壞

2017-08-19

固定閘門、橫跨兩岸水泥橋被拆掉一半

〔記者劉濱銓／南投報導〕以肥沃泥炭土著稱的日月潭頭社活盆地，近來有民眾發現，至今已有七十多年歷史的水閘門遭破壞，雖閘門本體完好，但固定閘門、橫跨兩岸的水泥橋被拆一半，當初水閘門施作時便將「會動的溼地」屬性考量在內，閘門結構才能續存至今，只是現在橋板毀損，閘門失去平衡恐有傾斜危機，地方民眾憂心極富工程與歷史意義的閘門就此消失。

台灣生態學會理事長楊國禎表示，閘門雖已荒廢不再使用，但閘門設施代表的是先民的智慧，以及與土地共生的價值，如今橋面被拆失去支撐，與閘門連接的堤岸也出現裂痕，若閘門就此傾毀，對地方文史、觀光都是一大損失。

暨南國際大學土木系學者何昱賢指出，頭社盆地是特殊的泥炭土地質，過去在鬆軟的土面，就算只是立一根電線桿也會沉入土裡，然而水閘門卻能屹立不倒，其中的土木結構原理就是一個活教材，但現在其中一個與閘門緊靠的護岸被拆，不僅破壞整體結構，也改變水流走向，活盆地的穩定度可能也會受影響，拆除前應先做好評估的。

防農地淹水村長僱工拆除 投縣府將追究

對此，僱工拆除橋面板的頭社村長黃順昱則說，閘門橋梁因年久失修傾斜，加上盆地不斷下陷，而近來大雨沖刷也容易堵塞水門，為防大排兩旁的農地淹水，才會拆除橋板，之後則會墊高兩岸，施作臨時便橋，並藉此創造有利於大排划船的環境，日後再由公部門做整體區域排水規劃。

惟縣府工務處表示，頭社大排為其管轄，其上的構造物屬於公物，未經許可都不能擅拆，否則就是毀損公物，雖然閘門已無實際功能，但對地方仍具意義，近期將安排會勘，但針對破壞公物則會進一步追究。