〈中部〉教養機構額滿 嘉縣社局提供跨區協助

2017-08-19

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣安置身心、智能障礙教養機構，不是額滿就是教保員不足，都無法收新院生，一位難求讓不少家庭心急如焚，嘉義縣社會局昨天強調，與鄰近縣市機構簽約，只要有安置需求，一定會提供必要的協助。

縣社會局身障福利科長邱麗琴說，縣境八家教養機構，敏道、聖心教養院雖然還有安置餘額，但因教保員招募不易，無法招收新院生，其餘六家則額滿。

溪口鄉日前有位阿公帶著兩個啟智學校畢業的孫子，到處拜訪教養機構，都無功而返，急到淚流滿面；民雄鄉一位媽媽想幫兩個女兒找個日托處，也是一再碰壁，無奈神情寫在臉上，社工看了雖百般不捨，卻也愛莫能助。

機構人員表示，囿於法令限制，無法增加安置人數，隨著需求增加，凸顯問題的嚴重性，尤其是暑假，經常可見家長帶著甫從啟智學校畢業的孩子求助無門，一位難求是全國性的現象，亟需解決。

嘉縣社會局副局長張翠瑤說，啟智學校會為畢業生進行轉銜服務，輕、中度者協助就業或返回家庭，重度通報社會局，社會局則和鄰近縣市機構簽約，可讓家長自行選擇，只是有些想要就近照料，才會出現到處奔走的窘況。

張翠瑤說，輕、中度者建議使用社區式服務如社區樂活站、社區日照中心等，現在尚有員額可申請，也可以轉介勞資關係科，提供職業訓練及職業重建服務，協助媒合支持性或庇護性就業；身障者生涯轉銜暨個管中心提供各項資源或服務媒合，有需求者務必要提出，維護自己權益。