〈中部〉（雲林）小朋友學做豆腐乳 義賣助弱勢

2017-08-19

〔記者黃淑莉／雲林報導〕大埤仁和國小學童在暑假期間走進社區認識地方產業，昨天到嘉興村參觀水耕蔬菜栽培，也到三結社區跟著社區媽媽一起製作豆腐乳，校長洪千惠表示，豆腐乳將義賣，所得捐給學校教育儲蓄專戶幫助校內弱勢學生。

大埤仁和國小 認識地方產業

仁和國小全校有六十多名學生，為了不讓學生在兩個月暑假期間學習中斷，學校申請教育部「夏日樂學」計畫，帶著學生學本土語言，體驗及傳承農村文化、生活等。

昨天師生到社區體驗農村生活，早上到嘉興村參觀水耕蔬菜栽種，認識不同社區的農產，接著又到三結村稻香園參訪，村長徐萬成先向學童導覽解說社區稻草藝術，另外也品嘗社區媽媽以地方特產做的風味餐。

社區媽媽指導 學靜心與耐心

重頭戲是社區特產豆腐乳製作，徐萬成與七、八位社區媽媽細心示範指導，洪千惠說，豆腐乳製作看似簡單，但一個步驟都馬虎不得，首先要「心靜」才能穩穩把曝曬七天的乾豆腐整齊擺放在玻璃瓶中，稍不慎豆腐掉落就不能用，以免沾到雜物發酵過程發霉。

豆腐裝瓶後再加入調味好的滷汁、米酒，量不能太多也不能太少，否則整瓶都不能用，裝瓶後還要「耐心」等兩個月充分發酵才能吃。

二年級學童張碩庭說，昨天是第一次製作豆腐乳才發現很費時，不僅準備過程繁雜，做好還要等兩個月才能食用。

洪千惠說，夏日樂學最大目標是讓孩子可以在社區快樂學習，認識社區、產業及透過與社區民眾互動，練習本土語言、訓練表達能力及學習助人，所以未來將帶學童到大埤公所設攤，以台語向洽公民眾介紹樂學學習成果及義賣豆腐乳。

學童手做的「仁和龍鳳獅豆腐乳」一瓶售價一百元，義賣所得將捐給學校教育儲蓄專戶，幫助弱勢學童，藉此讓孩子學會關心別人、為別人付出。