〈南部〉（台南）照服員投訴︰「被迫」回捐薪資

2017-08-18

〔記者黃文瑜、邱灝唐／永康報導〕台南靜觀福利基金會被爆料要求居家照顧服務員超時工作、苛扣員工加班費外，並要求員工將工資回捐單位，有員工二年半內回捐金額高達十四萬元，向立委王定宇投訴，但靜觀福利基金會表示，是員工「自願性」回捐。

「我們不懂，所以被騙」，已離職的陳姓照服員說，她拿出機構的薪資條和捐款收據為證，表示服務兩年多期間，加班達一八二小時以上才核發每小時五十元加班費，二○三小時後才核發一百元加班費，但依據勞工局標準每小時應有加班費一七○元，少領很多，並且加班費還被機構要求回捐，總金額超過十四萬元。

有十八位離職照服員投訴受到不平等待遇，另名高姓前照服員也說，機構未告知沒接到社會局標案，合約快到時才說無工可做，要他離職，也拒絕付資遣費和預告工資。

基金會機構︰員工自願性回捐

靜觀福利基金會回應說，照服員應徵時，就徵得員工同意回捐加班費，並且提供捐款收據，供報稅使用，「當初講好的，完全沒有強迫。」並表示基金會是社服機構，若因回捐事件惹事端，將沒有人敢做善事，「覺得很痛心」。

社會局照管中心主任洪明婷表示，衛福部明令禁止機構要求回捐，未來如發現有違規會和機構解約。

勞工局勞資關係科長蔡旺庭表示，強迫薪資回捐違反勞基法「薪資必須全額給付」的規定，而這個案件已陸續有照服員向他們申訴立案，後續會進行調解，也會協助照服員爭取應有的權利。

王定宇表示，社會局委外機構基金會帶頭苛刻基層照服員，他要求該機構違法強迫「薪資回捐」的金額應完全退還，超時工作加班費也須依勞基法如數給付；同時補償解僱未支付資遣費及預告工資。