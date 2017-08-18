〈南部〉明後天來麻豆 歡迎採文旦

2017-08-18

〔記者楊金城／麻豆報導〕聞名的麻豆文旦可以採收了，第一次有麻豆柚農開放文旦觀光果園，麻豆區公所和六十八歲柚農郭玉飛合作，開放約四分地六十五棵文旦樹，以一台斤六十元提供親子採收文旦的樂趣，只有在十九、廿日兩天，預約採果要趁早。

麻豆文旦今年種植面積約八○九公頃，年產值三十億元，今年文旦豐收，市府農業局副局長李建裕、農會輔導科長吳威達、麻豆區長林振祿等人昨天特地到柚農郭玉飛的柚園宣傳。

林振祿說，許多柚農擔心消費者及觀光客不熟悉採收文旦技巧，容易傷害果實，或是太過用力拉扯損害柚樹，因此柚農從不願意開放柚園讓民眾體驗採文旦的樂趣。

但其實只要做好充足的行前教育，並適時在旁指導採果，林振祿說，遊客不會傷及文旦，開放採果又可以解決採收缺工問題，因此為鼓勵麻豆柚園邁向多角化經營，首次結合在地郭玉飛柚園舉辦「2017麻豆文旦節─ 柚園採果樂」體驗活動。

除體驗採文旦的樂趣，活動中還邀請了安東社區老師林家妤教導親子製作文旦蚊香、彩繪製作文旦帽，非常好玩有趣。

李建裕說，藉由觀光果園採果樂讓遊客帶孩子來體驗農村生活、採果及包裝的樂趣，也讓孩子體驗農人的辛勞，寓教於樂。

郭玉飛開放採果的麻豆文旦園，柚樹樹齡在十五至三十年，有六十五棵，去年收成超過一萬台斤，今年麻豆文旦行情價每台斤八十至一百元，老欉文旦更是每台斤一百廿元起跳，以一台斤六十元開放採果很便宜。

「fun暑假親子柚園採果樂」開放時間是十九、廿日上午八點到下午六點半，報名專線：（06）5721923、0929313793，現場臉書打卡還贈送小禮物一份。