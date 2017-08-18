〈南部〉（台南）混齡上課 關廟文和實小今開學

2017-08-18

〔記者吳俊鋒／關廟報導〕現有三所實驗小學的台南市，新學年又將增加四所實驗小學，七所實驗小學是六都之最；而新轉型的關廟區文和實驗小學將在今天開學，在主打的英語等課程中，實施「混齡教育」，也比照電影「哈利波特」中霍格華茲魔法學校的形式，分成四個家族，在學習路上可以如兄弟姊妹般相互照顧、扶持，創造孩子不一樣的受教環境。

哈利波特式家族 相互照顧

市府教育局主任秘書蔣銘娟表示，一○五學年度，仁德虎山、七股光復、新化口埤三所國小，最先轉型為實驗小學，而今年八月份起，關廟文和、新營楠梓、安平西門與南區志開四所國小，也加入實小的行列，在全國僅次於嘉義縣的八所。

文和實小雖然維持兩學期制，但寒、暑假的天數，調整到比較平均，等於寒假拉長、暑假縮短，因此提前於今天開學。

校長李志祥指出，在國、數、自然、社會等科目上，仍保留傳統的年級上課方式，而主推的英語，以及健康、藝文、體育等，則是除了小一之外，二到六年級打破建制，採混齡教學，這是文和轉型實小的最大亮點，也是全市第一所以此為號召的學校。

強化英語教學 非能力分班

李志祥說，該校學生四十六人，編制內的正式老師有八位，其中四位為英語專任，等於一半的師資，在強化英語教學上，依程度編班，進行混齡教育，但這並非能力分班的概念，而是讓老師發揮不同領域的專才，給予孩子最佳的學習引導。

校方也將讓包含幼兒園在內的小朋友，分別加入學校四大家族，各為象徵烈火的雄獅、海洋的虎鯨、大地的灰熊與大氣的飛鷹，老師則擔任代表父母親的族長，一起展開新的教育、學習之路。

李志祥提到，現在的家庭因少子化，有的小朋友甚至是獨生兒女，混齡上課是希望學校也肩負社會教育的責任，讓原本缺少的兄弟姊妹互助、友愛關係，能在文和建立起來，並發揮大手牽小手，一起學習、成長。