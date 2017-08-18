〈南部〉全台僅存日式葬儀堂「 田町齋場」列歷史建築

2017-08-18

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市鼓山第二公有市場去年拆除時，高市文化局接獲通報，得知市場內遺留日治時期的文史古蹟「田町齋場（日式葬儀堂）」，文化局協調後暫緩拆除，昨天古蹟歷史建築聚落審議會結果出爐，決定登錄為歷史建築予以保留。

曾做鼓山市場使用

高市文化局指出，「田町齋場」於一九三三年（昭和八年）竣工，主要做為葬儀空間使用，曾為高雄地區重要人物及家屬舉行葬儀、軍人舉行告別式的場所，一直到一九六○年代左右，因殯儀館新建於十全三路一帶，其後轉為鼓山第二公有市場使用，多年來，齋場被不經意留存到今日。

建築牆體保留完整

文資委員認為，「田町齋場」雖曾改建，但原有建築牆體仍保存完整，建物屬一九三○年代流行的裝飾藝術式樣風格，具建築史價值，從歷史架構及建築風格來看，更可凸顯「田町齋場」的珍貴性。

探究其歷史脈絡，齋場在三○年代人口快速成長時，為因應葬儀管理需求而生，戰爭時期成為軍人告別式的舉行場所，由於台灣其他日治時期興建的齋場、葬儀堂均已消失，「田町齋場」具有獨一性的歷史文化價值，高市府召開古蹟歷史建築聚落審議會後，認為有保存的必要。

文化局表示，「田町齋場」將先登錄為歷史建築，未來會向中央爭取補助，辦理文化資產調查研究與修復，並呼籲產權單位陽信銀行應正視文化保存的社會期待，與文化局共同負起在地歷史傳承的社會責任，朝向尊重原有的歷史發展脈絡，展現空間設計與經營管理創意的保存方向進行活化。