〈南部〉罷免壽元村長 下週一起「宣傳」

2017-08-18

新制屏縣首起 下週六投票

〔記者陳彥廷、羅欣貞／屏東報導〕屏東南州鄉壽元村村長陳明倫罷免案下週六就要進行投票，是罷免新制實施後屏東縣第一起，下週一起為罷免期間，因為新制後罷免案「可宣傳」，小村落充滿政治煙硝味。

壽元村民馮誼禎提議罷免指村長陳明倫對公共事務消極，未召開說明會或村民大會就任由公所設置新納骨塔於村莊，也因新納骨塔將位在南州光塔地標附近，引發村民反彈，且去年颱風後籃球場鐵網被吹倒，竟置放十餘天未處理，又放任不明廢棄土進入村內，坐領乾薪辜負村民。

村民擬廟埕宣傳、放發文宣

陳明倫答辯指納骨塔是全鄉民利益，由鄉公所及鄉代會決定，他未曾表贊成或反對，村民不應怪罪村長，至於颱風吹倒鐵網，因全鄉當時都忙災後復原，他請清潔隊將鐵網移往路邊並以三角錐警示，不明廢土進村時，他也會同警方現勘並移請環保局查辦；身為村長希望村民彼此團結合作。

贊成罷免的村民昨天則直指，下週不排除在大廟廟埕宣傳罷免、放發文宣；但也質疑，村民好不容易發起全屏東首例，至今卻連罷免票長什麼樣子都不知道。

村長陳明倫︰不考慮反動員

記者昨致電陳明倫，他僅稱行使罷免為公民權利，目前仍不考慮反動員；不過其子則在臉書發文力挺，認為罷免案是分裂村民團結，呼籲村民拒絕出席投罷免票。

南州鄉壽元村長陳明倫罷免案投票，以設籍滿四個月計算，選舉人數為一千零三十三人。

屏東縣選委會表示，選罷法在去年十二月十四日修正，降低罷免門檻，依據新法有效同意罷免票數多於不同意罷免票，且達選舉人數四分之一以上，罷免即成立，也就是說若有效同意票多於不同意票且達二百五十九票，罷免即通過；如果村長遭到罷免，因為任期已過半不再補選，將由鄉公所派人代理。