〈台北都會〉選手村學生怨壓榨 世大運：由校方管理

2017-08-18

〔記者張凱翔／台北報導〕世大運為省錢「拗」不完！負責世大運選手村房務打掃的學生上網抱怨，市府為省錢使得人力嚴重不足，形同壓榨，不但要做不是自己範圍的工作，一百人分睡五間房，連住、睡、吃都成問題，「自己人永遠給最差」、「各種內外部問題丟盡國家的臉」。世大運選手村管理處長史維斌回應，這些工作都已外包給學校，是校方管理出問題；中華大學餐旅管理系主任朱達仁表示，已和當事學生溝通情緒問題，關於住宿、通勤部分也已解決。

學生爆百人住5房 打掃不完

世大運選手村住宿大樓共分Ａ、Ｂ、Ｃ和Ｄ四棟，Ａ與Ｂ棟的房務打掃由中華大學餐旅管理學系以五一七萬元得標，Ｃ棟的打掃由經國管理暨健康學院餐旅管理系以二七○萬元得標，Ｄ棟則是工作人員自住自行打掃；得標學校由老師帶學生一起打掃，學生則依「勞基法」最低時薪一三三元給付、加班費按一例一休算，並享勞健保。

前日有中華大學學生上網批評，選手村一棟樓有十二層、一層六至十戶，學生和老師共約一百人，分早、午班打掃，人力根本不足，還常被志工、替代役投訴打掃太差，住宿房只有五間，要住一百人，床墊、睡袋也沒有備齊，還得花學校的錢來買，吃便當還被清潔隊刁難說不收廚餘，讓大家只能吃泡麵果腹，甚至志工可以搭的接駁巴士，他們也不能搭，時薪已經夠低，還要被通勤費吃掉，認為世大運執行能力有問題、「辦得丟盡國家的臉」。

中華大學︰已和學生溝通解決

史維斌回應，抱怨的學生是外包商的人力，待遇和志工本就不同，上述狀況應是校方管理出問題。朱達仁表示，選手村開村前的確有百人住五房，但現在已增到十五房，問題已解決；人力不足部分，也從剛開始的百人增加到一三○人左右，為的就是減輕學生負擔、能學到更多東西；食物部分，他沒聽說被清潔隊刁難，反而是訂便當會在安檢處卡關，和警方溝通後，現在可直接通關。最後他說，學生經安撫後情緒已平復，希望外界不要放大檢視。