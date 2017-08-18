〈台北都會〉《世大運》荷蘭「肌」情行銷 再推擊劍高顏值軍團

2017-08-18

〔記者黃建豪、鍾泓良／台北報導〕二○一七台北世界大學運動會明天開幕，各國好手紛紛抵台，最吸引目光的，莫過於荷蘭水球代表隊的猛男，在水球賽事門票售罄後，荷蘭貿易暨投資辦事處昨再下猛藥，於臉書放上荷蘭擊劍代表隊選手的個人獨照，其中還有兄妹檔，男的帥、女的美，高顏值行銷策略再度引起網友注意，但擊劍項目網路票早已賣光，想一睹國際運動選手風采，只能到南港展覽館現場排隊。

9人隊伍 男帥女美再催票

荷蘭水球猛男照十四日在網路曝光後，讓原本滯銷的賽事門票銷售一空。荷蘭貿易暨投資辦事處昨又於臉書發文，寫著：「本屆世大運荷蘭代表隊中，繼水球、田徑後，第三大的團隊是擊劍，跟柔道一樣有九人參賽，其中包括男子銳劍、女子銳劍與女子鈍劍。擊劍比賽都在台北南港展覽館一館一樓舉行……讓我們一起到場邊為他們加油。」隨文附上擊劍選手照片組，從選手生活美照到帥氣宣傳照，應有盡有。

網友留言︰饒過我的荷包

照片中的荷蘭擊劍選手亨提爾，就被稱讚「英姿颯爽」，兄妹檔中的崔斯坦，更讓女網友留下「想被攻擊了」的害羞留言。而荷蘭隊的高顏值不只水球與擊劍選手，田徑、射箭、體操等項目的選手照片，都已曝光於臉書，赤裸半身的田徑標槍選手提瑪曼、臉龐年輕帥氣的田徑五千公尺選手佛鵬都是受矚目對象， 甚至有網友留言求饒稱「荷蘭隊，麻煩你們饒過我的荷包吧。」

想看荷蘭水男孩 還有機會

提醒民眾，擊劍從八月二十日至二十五日於南港展覽館舉行，網路預購票已賣完，只剩現場留票可以購買。而水球賽程將從開幕持續到月底，雖然荷蘭隊出賽的網路預購票已賣完，但整體只賣出六成五，想看水男孩裸露上身在水中打球讓眼睛消暑的話，機會要把握。

台灣男排雙胞胎 寫真吸睛

其實，高顏值行銷手法，台灣隊也曾嘗試，為了拯救足球、水球等冷門賽事，曾介紹外型甜美的女足選手張愫心、擔任水球選手的已故影帝柯俊雄兒子柯鑑育。日前更接續曝光男排選手雙胞胎劉鴻敏、劉鴻杰的性感寫真，讓兄弟倆的線條一覽無遺，同樣成功引起話題。

柯︰其他國家很快會跟進

但柯文哲前天談到門票賣不好時，調侃沒人要看多明尼加跟越南比賽，還說台灣隊有比賽才會有人去看。但有網友認為，北市府拿柯文哲作為世大運行銷主軸根本方向錯誤，認為荷蘭辦事處宣傳自家選手才能達到售票效果。對此，昨媒體詢問柯文哲，如果有帥哥美女選手是否可以拿出來當售票宣傳？柯也說，自從荷蘭讓水球秒殺後，相信其他國家很快就會跟進，認為帥哥美女是最強的行銷。