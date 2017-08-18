〈台北都會〉台灣隊加油 林口設國旗看板

2017-08-18

〔記者葉冠妤／新北報導〕自己的國旗自己掛！世界大學運動會明天開幕，礙於大會規定，台灣雖是主辦國，卻只能採用台北奧會的旗幟，林口區世大運選手村開村後，各國選手紛紛在選手村外牆高掛自家國旗，唯獨不見我國國旗，讓路過民眾為台灣隊抱屈；林口區公所及新北市議員蔡淑君在林口第一運動公園設置大型國旗看板，為台灣選手加油，要讓世界看見台灣的驕傲！

針對能否懸掛、攜帶國旗進入世大運比賽場地，先前引發熱烈討論，雖然最後定調觀眾可拿小國旗、穿國旗裝進場，但我國國旗無法高掛、飄揚。

蔡淑君表示，世大運有一百五十國、一萬兩千名選手入住選手村，開村之後，各國選手都在房間外牆懸掛自家國旗展示，唯獨不見「青天白日滿地紅」，不少路過民眾詢問︰「我們的國旗呢？」她和區公所討論後，決定在選手必經的文化一路上設置大型國旗看板。

區長朱思戎指出，國旗看板高五公尺、寬近十公尺，上面寫著「Welcome to Linkou~林口歡迎您～」，因選手村內無法懸掛國旗，公所才在選手村外設國旗看板，為台灣選手加油，也讓世界看見台灣，進而行銷台灣。

看板豎立後，吸引民眾前往朝聖拍照，網友也一片讚聲，紛紛在臉書留言︰「看到國旗就是爽！」「這就對了！」更有民眾提議發起高掛國旗運動，讓國旗在林口選手村及各比賽會場附近處處飄揚，用國旗挺台灣隊。