〈台北都會〉蘆洲路樹掛名牌 附QR Code防災

2017-08-18

〔記者李雅雯／新北報導〕蘆洲區的行道樹有身分證！區公所在三民路、中山一路、中山二路、中正路、長榮路和集賢路等重要路段，為行道樹掛上名牌，註記樹名、編號還附有QR Code，若遇上樹倒、傾斜或毀損等情形，民眾掃描QR Code就能連線至「蘆洲行道樹防災通報系統」，相關人員獲報可立即趕往維護，名牌就是樹木的身分證。

新北珍貴樹木 考慮比照辦理

對此，市府綠美化環境景觀處處長謝宏偉指出，行道樹的管理權責在區公所，景觀處正在為全市一○三一棵珍貴樹木做資料調查，每棵珍貴樹木都將掛上樹牌，並附上QR Code，讓民眾可親近、了解珍貴樹木的故事。蘆洲區公所設置的防災通報系統很精緻，會考慮將其做法加入珍貴樹木樹牌資料庫，連線通報建置作業。

蘆洲區公所經建課人員檢視、調查行道樹，逐一拍照、編號、建檔，已完成第一期六百多棵樹木的名牌建置，換算下來，每棵樹的「身分證」成本約一百五十五元。

蘆洲區長賴俊達表示，每次颱風過境就有樹倒狀況，利用今年預算建置「蘆洲行道樹防災通報系統」，讓民眾也能協助巡查、通報；行道樹是市區街道的重要景觀，通報系統很容易操作上手，民眾也可以是樹木的守護者。

賴俊達說，第二期將完成剩下的一千一百棵樹木名牌建置，在明年底以前完成，其中也包括公園的樹木。