〈台北都會〉米蘭橋裝2支撐架 民憂不安全

2017-08-18

建淡海輕軌 運送180噸預鑄梁柱

〔記者李雅雯／新北報導〕位於淡水區淡金路一段的米蘭橋，跨越庄子內溪，是台二線連結淡水、三芝的必經橋梁，車流量很大。負責興建淡海輕軌的新北市政府捷運工程局淡海工務所，在米蘭橋下架設兩座「支撐架」，民眾質疑是否結構出現安全問題？淡海工務所主任涂貫迪表示，這是臨時的橋梁支撐回撐系統，增強橋梁承載力，供運載重物的大型車輛經過，預計九月底撤除，請民眾無須憂心。

米蘭橋在民國八十一年落成，距今已廿五年，民眾最近發現橋下左右各多了一座支撐架，擔心橋體結構是否出問題？向市議員鄭宇恩反映。鄭宇恩說，民眾傳來照片，質疑︰「看到這景象，能不擔心橋梁的安全嗎？」

撐住老橋避免變形 9月底拆除

鄭宇恩昨邀集淡海工務所、公路總局人員會勘，涂貫迪解釋，淡海輕軌工程的預鑄梁柱將由他處運送至工地現場，每支重達一百八十公噸，會經過米蘭橋，考量橋梁老舊，為避免運輸重力造成橋梁變形，才在橋下加設兩座臨時橋梁支撐回撐系統。

他說，每次在運輸淡海輕軌的預鑄梁柱之前，都有專人巡查支撐系統，確保安全狀況無虞，預計今年九月底拆除，恢復米蘭橋在一般車輛經過時的平均振動。另外，淡海輕軌高架段並未坐落在橋上。

中華民國結構工程技師公會全國聯合會前理事長蔡水旺昨也到場勘查，他認為，現有的臨時支撐架是由兩座結構體組成，上方車輛持續行駛，要考慮受力不同的狀況，建議工程單位於兩座支撐架中間，再加一個斜撐結構，讓兩座支撐架成為一體、分攤受力。

蔡水旺說，目測左邊的支撐架底座有些傾斜，如果受力不平均，就無法發揮反撐的作用，工程單位可進一步確認和注意；右側支撐架周邊有些覆土已流失，為避免颱風或溪水上漲時將沖刷覆土，建議再補強。