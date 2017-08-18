〈北部〉礦業法修法公聽會 亞泥員工捍衛工作權

2017-08-18

〔記者王峻祺／花蓮報導〕經濟部力拚年底完成「礦業法」修法，昨早在花蓮舉辦第三場修法公聽會，亞洲水泥企業工會代表逾四十人，一早就在場外高舉「合理修法、保障就業」等標語，理事長洪玉如還向礦務局長徐景文遞交陳情書，盼能捍衛千名職員的工作權。

經濟部針對「礦業法」修法，繼台北、苗栗之後，昨在花蓮舉辦最後一場公聽會，會中多數產學界代表雖認同展限需環評、原民諮商同意權等議題，卻認為若實際納入礦業法中，恐會造成日後權責不分，也有違憲之虞。

亞泥工會今出動四十多人，代表千名員工舉牌陳情，表達「拒絕被抹黑」，並要政府保障員工「生存權與工作權」，亞泥總經理李坤炎、工會理事長洪玉如也相繼發言，強調「修法就應該要修得更好、修得合適！」

李坤炎說，亞泥對環保相當重視，也真正做到礦區零礦災，水泥礦山的水土保持及綠化工程早已領先國際；洪玉如則說，水泥廠、採礦場及協力廠商總計一千一百一十五名員工，多半為父子、夫妻及兄弟檔，若因修法導致關廠，恐會重創許多家庭生計。

徐景文強調，修法是創造產業、環保及行政單位執行面的三贏，他說，為避免修法後疊床架屋、權責不分的情況發生，也針對新舊法令及環境影響評估法、原住民族基本法進行釐清，了解礦業權設定、礦業用地核定等修法後的主管機關、權責機關及法規、法條的適法性。

地球公民基金會花東辦公室專員黃靖庭建議經濟部，應邀請林地管理機關參與，及詳細明確備註法條依據，避免影響日後執行面，產生更多爭議。