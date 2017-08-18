〈北部〉民進黨宜蘭縣長提名人 黨部今協商

2017-08-18

〔記者簡惠茹、林敬倫／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣黨部今天將召集立委陳歐珀、宜蘭市長江聰淵、冬山鄉長謝燦輝協商，盼儘早確認下屆縣長選舉黨內提名人選，縣黨部主委林進財希望有意參選者為大局著想，不要繼續內耗。

下屆宜蘭縣長選舉，國民黨提名人選以羅東鎮長林姿妙呼聲最高，民進黨則是擠破頭，除了陳歐珀、江聰淵、謝燦輝，宜蘭縣籍的體委會主委林德福、中油董事長陳金德也被點名。

民進黨宜蘭縣黨部盼儘速找出「共主」，以利明年底選戰布局，目前只有陳歐珀、江聰淵、謝燦輝與縣黨部聯繫，表達參選意願，三人均有共識，願坐下來談，循協調模式解決，不要進入民調競爭，以免傷了和氣。

林進財感嘆地說，自己盡力協調，幾乎已走到「江郎才盡」地步，若無法整合出人選，就要進入初選民調，競爭的結果對黨絕對是傷害，今天沒結果，不排除繼續協商。

宜蘭縣民進黨籍三星鄉長黃錫墉、員山鄉長江永和、冬山鄉長謝燦輝組成三鄉聯盟，共推謝燦輝爭取黨內提名參選下屆縣長，謝抱怨默默做事的人，似乎被縣黨部刻意邊緣化；民進黨縣黨部主委林進財說，一切依循遊戲規則秉公處理。

謝燦輝昨天宣布，二十一日將在冬山天照宮舉行爭取提名誓師大會，陳歐珀、江聰淵昨天各自在宜蘭河濱公園召開「低水護岸風華再現」記者會，較勁意味濃厚。