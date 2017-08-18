〈北部〉拒設垃圾轉運站 吉安光華村民陳情

2017-08-18

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣北區五鄉鎮市目前所有垃圾都運往宜蘭焚化，但縣內沒有轉運站，目前都暫時在已封閉的掩埋場內做露天堆置臨時處理，縣府考慮興建密閉式垃圾轉運站，作為預定場址之一的吉安鄉光華村，村民昨向花蓮縣議會陳情，認為縣府選址作業不公開、黑箱作業。

花縣府：取得共識才施作

環保局則提出兩點聲明指出：一、花蓮縣北區垃圾轉運站選址未定；二、 非經當地居民取得共識不會興建。縣府副秘書長李宏滿強調說，目前都僅在規劃階段，尚未決定確切轉運場址，在設置前，縣府一定會與鄉親取得共識才施作。

環保局則指出，花蓮縣自九十三年起停止建置焚化爐後，九十五年開始將花蓮、吉安等北區五鄉鎮市家戶垃圾運到宜蘭焚化，公所在原先各鄉鎮掩埋場內設置簡易型的垃圾轉運平台設施，把收回的家戶垃圾裝載到轉運車輛上，但目前臨時轉運站都是露天處理，造成的惡臭與環境污染問題形成地方民怨。

環保局指出，前年原請各鄉鎮市分別建置合宜的垃圾轉運設施，但各鄉鎮市公所回覆受限人力、物力及財源等因素，加上土地、建築執照及興建規劃等問題無法興建，希望由縣府統一規劃考量，故環保局提出計畫申請花東基金補助，預計設置北區五鄉鎮市垃圾轉運站，採取全程密閉處理，沒有惡臭、環境污染問題。

光華村反對轉運站自救會長石福春說，轉運站設在光華村，新城、秀林、花蓮等地的垃圾車都要往南送到轉運站，然後再往北轉運，動線上不合理；過去選址都沒有告知光華村民，就直接決定規劃在光榮砂石工業區內，村民反對這樣的黑箱作業，呼籲公開透明。

縣議會則由議長賴進坤、縣議員鄭乾龍、邱永雙等人接下村民陳情書。賴進坤說，這次縣府是要新設垃圾轉運站，茲事體大，縣府雖然發出聲明說選址未定，但若真的未定，昨天就不會有這麼多的村民到議會來陳情，他認為，花蓮土地面積占全國比例這麼高，為何轉運站一定要選在人口稠密區？他將在議會中請縣府說明清楚，並請議員組成專案小組了解。