〈北部〉衛局到院評估 長照服務無縫接軌

2017-08-18

〔記者陳昀／桃園報導〕長照二．○今年上路，桃園市的長照人口從二萬五千人倍增到五萬八千人，先前均由醫院在病患辦理出院手續時，一併代為申請長照資源，導致病患出院後會出現一至二週「照護空窗期」，市府衛生局昨天公布新方案，即起在病患住院期間，只要院方判斷有長照需求且符合資格者，可提前向衛生局提出申請，衛生局長照中心會在病患出院前，派長期照顧管理中心專員（簡稱照管專員）到醫院完成評估，讓長照服務能「無縫接軌」。

市府推動出院前銜接長照服務

衛生局長期照護科股長林其昌指出，過去是由醫院準備小組在病患出院時一併代為申請長照，衛生局長期照顧管理中心再前往訪視評估，行政流程一來一往間，常造成一至二週的「空窗期」，患者常面臨返家後無人照顧的窘境，尤其部分輔具是出院後就立即需要的，衛生局因此決定改變做法，推動「出院前銜接長照服務」。

林其昌說，衛生局已與轄內各醫院達成共識，對於有長照需求且符合資格的病患，住院期間就可向衛生局或透過醫院提出申請，長照中心會派照管專員前往醫院完成申請手續，並在出院前完成訪視、輔具申請等流程，縮短等待照護資源的時間，也可避免病患不必要的急診及入院。

衛生局指出，長照二．○的服務對象為六十五歲以上的失能老人或需協助的獨居老人、五十五歲以上失能原住民、五十歲以上失智患者及不分年齡的失能身心障礙者，服務項目包含居家服務、居家復健、輔具資源、營養諮詢等，另對家屬提供喘息服務等十七項資源。

衛生局也提供補助，一般戶自付三成、中低收入戶自付一成、低收入戶全免。

衛生局表示，有長照需求且符合資格者，可向長期照顧管理中心或各醫院的出院準備服務組申請，詳情可電洽：412-8080，或查詢「桃園市長期照護全球資訊網」。

林其昌說，目前各縣市做法不一，台北、新北也有類似做法，但桃園市對流程的規劃相對完整。