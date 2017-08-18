〈中部〉祖孫互動調查 最喜歡玩自拍

2017-08-18

〔記者蘇金鳳／台中報導〕八月十七日是祖父母節，群園關懷協會公佈祖孫互動調查，發現祖父母希望天天見面高達四成四，遠大於孫子意願二成九，祖孫互動認知上有差距；此外，群園還舉辦「拍出阿公阿嬤的幸福」照片，卅七歲李志穎因跟祖母感情好，時常探望阿嬤墳墓，每一次必拍照留念，讓現場很多人都很感動。

群園關懷協會為了解現今祖孫相處的情形，展開「拍出阿公阿嬤的幸福」、「祖孫互動大調查~找回阿公阿嬤幸福感」兩大行動，在昨天舉行「找回阿公阿嬤的幸福感」記者會，並邀請阿公阿嬤及孫子一同出席互動，並且玩自拍。

群園調查發現祖孫一年以上才聯絡者居然高達二成，祖父母希望天天見面高達四十四．四％，遠大於孫子意願二十九．一％，祖孫互動認知上的差距，顯示祖孫關係疏離的現象需要關注。

此次調查中也顯示，祖孫在一起時不是聊天，談生活及學校的事，有八成是「吃飯」，其次是「看電視」；在自填項目中，許多祖父母及孫子都填寫「拍照」是常做的事，顯見孫子難得來，阿公阿嬤最喜歡和孫子們玩自拍。

此外，群園有為祖父母節展開「拍出阿公阿嬤的幸福」，記者會邀請提供照片的卅七歲李志穎分享故事。李志穎說，他跟阿嬤的感情非常好，家族常會因生日或節日而聚會，奠定跟阿公阿嬤的感情。而在阿嬤生病時，還是學生的他，會跟姊姊輪流照顧，當時感情更好。

十多年前阿嬤過世，跟阿嬤感情相當好的他，會時常探望阿嬤的墳墓，跟阿嬤講講話，並且在阿嬤墳前拍照，作為留念。