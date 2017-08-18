〈中部〉來台奉獻一甲子 美神父曾顯道：正港的台灣人

2017-08-18

〔記者張軒哲／台中報導〕有你真好！來台服務奉獻近一甲子的八十六歲美籍神父曾顯道，長期致力於教育工作並關懷弱勢家庭、新住民及受刑人，定居台中市清水天主堂數十年，經行政院核准歸化取得我國國籍，成為台中市首位因特殊功勳歸化國民的外國人。台中市長林佳龍十七日前往頒發身分證及戶口名簿，感謝他的無私奉獻。

曾顯道於民國四十七年二十多歲時來台傳教，選擇在台中海線服務。民國六十一年到六十三年間擔任瑪利諾會語言學校校長，七十四年接手創辦位於清水市區的天主教幼稚園，並長期關懷照顧弱勢家庭，熱心公益，經常陪伴年長者就醫，免費提供教堂的會議室讓弱勢兒課後自習，並請教友一起陪讀，同時長期到監獄進行牧靈輔導工作，也曾在靜宜大學夜間部和曉明女中教了多年的英文會話和文法。

清水文史工作者吳長錕說，曾顯道深入清水各角落，扶幼濟貧，早期很多民眾受他照顧，見證清水的發展，感謝他對台灣的奉獻。曾顯道目前身體尚稱硬朗，他以台語感謝內政部同意他的申請，這是很榮幸的事，讓他成為真正的國民，不再是個陌生人，很高興能成為「正港的台灣人」、「正港的台中人」、「正港的清水人」。

靜宜大學英文系退休教師蔡瑛雲修女說，曾顯道和藹可親，除精通英文，國、台語也說得字正腔圓，在靜宜教授英文會話課程時，專業及風趣教法，深受師生肯定與尊崇。他更利用課餘時間，輔導學生，奉獻精神，令人感佩。