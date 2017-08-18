〈中部〉台中市201、901路公車接替 100路公車24日起停駛

2017-08-18

路線及行車時間長 影響服務品質

〔記者張菁雅／台中報導〕行駛豐原到霧峰的一○○路公車，因路線及行車時間過長，間接影響服務品質。為使司機工時更合理，市府交通局將一○○路拆成兩條路線，廿四日起調整為二○一路「亞洲大學—新民高中」與九○一路公車「豐原—明德高中」，取代一○○路，原一○○路候車地點、班次均不變。

拆成兩路線 候車地點及班次不變

一○○路公車單程行駛里程約廿八．八公里，沿途行經台中火車站、一中商圈及多所學校，單程行駛時間超過二小時，尖峰時段更長達二．五小時。交通局長王義川說，一○○路公車是通勤就學的重要路線，但因路線里程及行車時間過長，造成業者人力與車輛調度困難，間接導致經常性脫班、司機工時過長不易管控、為趕時間而過站不停等問題，因此有必要檢討調整路線。

僅有3％的乘客受影響

交通局與業者透過大數據分析發現，一○○路公車有近五十％旅次介於霧峰、大里至市區間，約卅七％旅次介於豐原、潭子至市區間，只有十％旅次分佈於市區路段，豐原至霧峰全程搭乘的僅三％；另外，霧峰上車的乘客有九十八％到北區就下車，豐原上車的乘客有九十七％到南區就下車。

交通局針對這些特性，將一○○路公車調整為二○一路「亞洲大學—新民高中」與九○一路「豐原—明德高中」兩路線。交通局強調，調整後，一○○路原來的站位，二○一路、九○一路皆停靠，民眾只需在原站牌等車即可，且維持原班次，因往返距離變短，發車時間更穩定；至於長距離乘車需求的民眾，可於原一○○路公車行駛的市區三民路、中山路、建國路及台中路（約於新民高中至明德高中間）沿線站位轉乘。