〈中部〉軟腐病蔓延 大甲芋頭減收5成

2017-08-18

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲與大安是國內芋頭大宗產地，但大甲地區芋頭今年發生大規模軟腐病現象，預估減收五成，農委會中區農改場專家十七日勘察後，呼籲受災芋農及早搶收保本；市議員吳敏濟要求市府動用農發基金協助芋農渡過難關。由於大甲芋頭品質極佳，價格短期間雖會受影響，目前受災屬早芋，農民也不必過度擔憂。

農改場呼籲芋農及早搶收保本

大甲與大安二區芋頭栽種面積廣達四百七十公頃，屬大宗的高經濟價值作物，吳敏濟邀集農改場專家、農業局專委到大甲及大安芋田勘災，因受災芋頭根部組織軟化發臭，專家確認是軟腐病肆虐。

吳敏濟指出，軟腐病病原菌棲息土壤中或病株體組織內，藉由芋苗底部傷口、害蟲食痕、裂傷口和柔軟部侵入，最初出現小斑點，被害組織逐漸加深，開始變軟、腐化。

農改場專家趙佳鴻指出，軟腐病屬芋頭常見的病蟲害，但是今年特別嚴重。往年多從根部往上蔓延，是母芋帶菌遺傳的結果，可以消毒芋苗來防範；但今年則是由莖部往下進入根部，研判原因是存在於土壤及水中的病菌所致，推估是之前颱風吹折造成普遍的傷口，加上盛夏高溫，加速病情蔓延。

芋頭常見病蟲害 今年特別嚴重

大甲地區芋頭大約十月、十一月才會進入盛產期，目前受災的多是早芋，未來氣溫降低之後，研判疫情應該會下降。為避免病情蔓延，芋農損失擴大，農改場作物改良課長蕭政弘呼籲芋農，一旦發現病情，要及早忍痛搶收，保本最要緊，以免最後血本無歸。

大安區農會總幹事蔡建宗表示，芋頭因染病收成不佳，今年芋農恐虧本。芋農呂炳坤指出，是在上次颱風過後發現災情，估計損失在五成左右。吳敏濟要求農業局展開勘災模式，責成區公所及區農會，立即進行災害評估及統計，市府應動用農業發展基金，資格從寬認定，以補助芋農的損失。