〈中部〉《獲全國科展國中生物組第一名》棕泥壺蜂抓蛾入管 2國中女：滿滿母愛

2017-08-18

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕南投縣埔里鎮宏仁國中學生陳抒函、施旻妏，在李季篤老師指導下，觀察、記錄棕泥壺蜂如何繁殖養育下一代，獲科展國中生物組第一名。兩人發現，壺蜂可說是「麻醉大師」，麻醉迷昏獵物捲葉蛾幼蟲後，再抓到竹管內給其孩子吸食獵物體液，一旦發現有蒼蠅吃自己的孩子，更會封住管口困住蒼蠅，展現母愛。

花一年記錄觀察 找出捕食策略

陳抒函與施旻妏合作選定「麻醉大師─壺蜂麻醉獵物的策略與幼蟲捕食間關係」為主題，在李季篤老師指導下，花了一年時間觀察校園常出現的棕泥壺蜂與竹管的關係，終於了解這種體型不大的壺蜂媽媽，有滿滿的母愛，為了養育下一代，精準扮演「麻醉大師」的角色。

陳抒函說，當時是在學校陽台看到棕泥壺蜂飛進竹管，有時還會抓捲葉蛾幼蟲到竹管，不知牠為何要這樣做，和施旻妏決定找出答案，由李季篤老師帶領購買不同管徑的竹管，放在棕泥壺蜂出沒處，最後再剖開看裡面的變化。

經過近一年的觀察記錄，終於發現壺蜂媽媽會在竹管內產卵，在卵孵化成幼蟲前，會去朱槿找有捲葉幼蛾棲息的葉子，牠有如自然麻醉大師，相中就將毒液注入獵物捲葉幼蛾體內，將其迷昏後再抓進竹管，等自己的卵孵化為幼蟲，即可吸食獵物體液。

遇蒼蠅吃其子 還會封竹管報仇

兩人還發現，壺蜂的天敵是蒼蠅，因為牠會飛進竹管吃壺蜂幼蟲和其獵物，壺蜂媽媽若發現蒼蠅吃了牠的孩子，會找泥混和口水封死竹管口，讓蒼蠅困在裡面慢慢而死，以報復蒼蠅殺子之仇。

兩人細微的觀察見證壺蜂母愛，拿下全國科展國中生物組第一名，月初才由總統蔡英文接見，讓兩名小女生開心不已。