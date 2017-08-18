〈中部〉百果山人氣散 少男時代溜冰場成恐龍窩

2017-08-18

搭「我的少女時代」熱 2年前修復

〔記者顏宏駿／員林報導〕為挽救百果山的人氣，員林市公所兩年前整修全國最長滑道，取名「幸福溜滑梯」，還搭上電影「我的少女時代」劇中男女主角穿滾輪鞋溜冰浪漫場景，修復滑梯公園旁荒廢已的「溜冰場」，命名「我的少男時代溜冰場」，不料一年多來，溜冰場人氣直直落，受委託經營公園的業者把投幣式太空飛船、恐龍玩具擺放在溜冰場內，讓民眾無法溜冰，被揶揄「少男時代」變「恐龍時代」。

據了解，市公所當時斥資一千二百萬整修幸福溜滑梯及週邊社區公園，公園內有一座溜冰場，當時剛好「我的少女時代」風靡全台，劇中男女主角在公園溜冰場相會，令人印象深刻，電影讓年久失修的溜冰場「再造風華」。

熱潮退遊戲機進駐 孩子無處可溜冰

不料，熱潮過後，溜冰場門可羅雀，委託管理公園的業者苦惱萬分，最近把近百坪溜冰場改作遊樂園，「夢幻飛船」、「爬山車」、「恐龍時代」等大型遊戲機進駐溜冰場，遊客或市民無法再溜冰。

有民眾揶揄「少男時代」變成「恐龍時代」，百果山變成「星際宇宙站」，真是不倫不類。張姓學童家長說，為了溜冰，他花了兩千元為兩個孩子買溜冰行頭，小朋友溜得好高興，員林就這個地方溜冰最安全，其它地方都會撞到人，但「現在沒了」。

業者提振人氣 公所：契約無場地限制

針對民眾的不滿，員林市公所表示，溜冰場整修時，因電影爆紅想藉由電影熱潮吸引青年男女來這裡「運動約會」，豈料退燒後，人潮盪到谷底。業者向公所說，「為了暑假提振人氣」才出此策，若反應差會再修正，契約中並未對溜冰場有任何限制，業者可能考量營利才用這招。

由於百果山觀光曾盛極一時，昔日號稱彰化觀光勝地，也是員林鹹酸甜發源地，今日竟淪為「電子遊藝場」。民眾感嘆，百果山日益沒落，是否經營者不擅經營？人潮一去不返，百果山滄桑變化，更讓人不勝噓唏。