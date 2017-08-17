〈南部〉土地租約爆爭議 中石化、佃農僵持

2017-08-17

〔記者邱灝唐／台南報導〕中國石油化學工業開發與佃農爆出土地爭議，（台鹼）安順廠周邊土地當年除了建立廠區之外，也租給佃農耕作或開闢魚塭，但現在卻因三七五租約的歷史因素引起糾紛。雙方日前於安南區公所協調未果，將擇期再開第二次協調會。

安順廠周邊的海埔新生地原本是由當地居民圍墾而來，不過日治時期被佔領，爾後接收土地的國民政府為了優惠農民而實施「三七五減租」，保障佃農的承租權和耕作權。不過，當年租約都是由地主和佃農口頭約定，並無白紙黑字的合約，這項缺漏在土地所有權人中石化民營後出現問題。

佃農︰中石化不續租 忽略續約權

中石化三年前告知佃農不再予以續租，這項決定惹火當地佃農，認為此舉忽略三七五租約保障的主動續約權；但是中石化則反駁，佃農並未到安南區公所三七五租佃委員會造冊，也沒有到地政事務所做土地謄本註記，難以認定土地有受三七五租約的保障。

中石化︰佃農並未到公所造冊

雙方僵持不下，日前到安南區公所開調解會議，但是現場又因「是否增設臨時動議」而吵成一團，會後仍未達成共識。到場聲援的台南市漁權會總幹事郭瑞昌表示，現在的爭議就是中石化不肯承認有三七五租約的存在，損害六十二名農民的權益。

對此，中石化回應，他們事前並未收到農民在開會時提出的書面資料，因此只能把相關資料帶回研究；安南區公所則說，之後將收集完善的資料函送中石化，擇期再開第二次協調會。