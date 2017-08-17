〈南部〉工業區停電損失 總金額約1900萬元

2017-08-17

〔記者楊金城／台南報導〕市府經發局彙整各工業區廠商因八一五停電損失金額，到昨天仍未有準確數字，多數廠商恢復生產，少數仍需調教機器，廠商初報柳科損失七百六十六萬元最多，各工業區四十五家廠商總損失金額粗估近一千九百萬元。

經發局局長方進呈說，中央對廠商停電損失如有救濟措施，市府將全力配合，也會協助廠商。

市長賴清德說，八一五全台大停電對台灣造成非常嚴重的衝擊，經濟部李世光第一時間負起政治責任請辭，也得到社會的肯定。後續的處置很重要，除了查明疏忽的原因外，更應該要建立機制，避免以後類似情況再次產生，各界也愈來愈支持電網應該要分散，避免集中，如再導入綠能發展，未來對整個台灣的發展是一個正面的事情。

八一五全台大停電，南市工業區廠商多數在第一波無預警停電造成原料耗損，分區限電時衝擊較小。廠商初報，柳科十五家廠商約損失七百六十六萬元、樹谷園區有三家廠商約損失二百一十九萬元、永康科技工業區六家廠商損失一百五十六萬元。

經濟部所屬的新營工業區在第一次突然停電時，因快要下班，多數廠商的原料損失不多，主要是三班制的廠商五家約損失九十萬元，官田工業區有十六家廠商因兩次停電損失約七百萬元，有家大廠損失約二百萬元。

另外，商圈生意以海安商圈在海安路以東的店家停電損失較多，影響商家做生意。