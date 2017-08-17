〈南部〉大停電損失 議員促市府設求償機制

2017-08-17

法制處︰全力協助民眾

〔記者邱灝唐／台南報導〕八一五大停電，造成廠商損失、商家難做生意，台南市藍綠議員昨天呼籲市府應該建立聯絡窗口，及教導民眾如何向台電求償。市府法制處回應說，會全力協助民眾，目前行政院消費者保護處正在與經濟部協商通案的賠償，但是台電並非行政機關，並不適用國賠。

市議會國民黨團昨天召開記者會，要求市長賴清德成立專案小組處理災害賠償事宜；議員蔡淑惠更指出，台南有許多工業區，進駐的中小企業不僅是台灣也是台南的經濟命脈，賴清德應該盡速了解企業受到的損失金額有多少且協助求償。

台電是民營化公司 不適用國賠

另議員杜素吟指台南市有十二個工業區受停電影響，市府應協助因為停電造成損失的廠商跟台電求償。議員曾順良也詢問受害者可否請求國賠？市府法制處說，台電是民營化公司，不是行政單位，無法請求國賠，只能透過行政訴訟向台電請求賠償。

民進黨籍議員也呼籲市府應該建立詢問窗口，協助民眾後續求償事宜。陳怡珍說，不論之後要集體求償或任何動作，位於第一線的市府單位都該教導民眾保存證據，以便未來向相關單位追索應有的權益。

邱莉莉則是質疑市府單位橫向聯繫太慢，交通局交通控制中心如果能早點通知員警指揮交通，現場就不會亂成一團。不過，警察局長黃宗仁表示，當天受傷案件共六十人，停電的時段僅有六人受傷，都非因停電造成交通號誌失靈導致事故。

法制處進一步說明，民眾可透過民事訴訟或消保官申訴向台電求償，公司行號要透過損害賠償請求；因台電非行政機關，不適用國家賠償法。

民政局也回應說，市府和各區公所都有義務律師提供法律服務，民眾若有相關疑惑可多加使用；經發局表示，如果廠商因停電而造成財損，可透過相關系統求償，台電也有減收電費的政策。