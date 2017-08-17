〈南部〉大停電後… 業者︰檢討輸電網路

2017-08-17

〔記者黃旭磊／高雄報導〕八一五大停電後，蔡總統於臉書發文續推分散式綠能發電，業者力挺政策，而環團也認為若重啟核電是「請鬼拿藥單」。

台灣海洋重工董座兼總經理柯宗廷說，大潭電廠跳電是因操作人為疏失及電廠管理，須檢討輸電網路，並非能源政策，台灣沒油、沒煤、沒礦，須確保能源多樣性及再生能源，政策沒錯。

政府目標在二○二五年達成再生能源佔總發電量廿％目標，為此，經濟部規劃「千架海陸風力機」計畫，目標在二○三○年前安裝四千ＭＷ離岸風力機，而加拿大北陸電力及新加坡玉山能源合組海龍風力公司，規劃在彰化外海投資一千五百億元開發兩個風場，預計二○二三年起商轉。

柯宗廷說，台灣沒法處理核廢料，火力有空污問題，天然氣昂貴，相較於煤礦，較沒有空污及儲存問題，至於再生綠能，冬季機組歲修備載不足，風力可派上用場，夏季日照條件佳，恰是運用太陽能時節，「二○二五年前達到廿％，這個比例並不高。」

地球公民基金會則認為，電網系統出包，趁機高喊重啟核電，是請鬼拿藥單、模糊肇事原因。

基金會指出，應加速發展分散式電力系統，協助家戶及中小企業建置電力自主系統（含發電、儲能、微電網），提高全台電力應變韌性。

日月光 營運無重大影響

〔記者王榮祥／高雄報導〕八一五大停電，高雄各工業區影響不大，但封測大廠日月光高雄兩個廠因為停電六十分鐘，粗估產能影響約有五十萬至八十萬美元；日月光強調對公司營運無重大影響，實質損失仍待進一步確認。

69家護理之家 安全過關

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市核准設立的六十九家護理之家，收容大部分為長者及管路留置、氣切者，尤其使用維生器材者都需用電，衛生局說，立案的護理之家均設有發電機，這次大停電，護理之家均安全度過考驗。