〈南部〉早療與校園合一 全國首座入新厝

2017-08-17

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山早療中心昨搬遷至忠孝國小，全國首創與校園合一，市長陳菊見腦麻兒「阿福」努力找工作卻一再碰壁，她親自幫他找工作，將優先考慮進用到市府工作；「阿福」感謝市長幫忙，直呼「揪感心！」

花媽幫腦麻兒找工作

市府斥資三千五百多萬元，改造鳳山區忠孝國小棒球宿舍，昨幫高市鳳山早療中心搬新厝，成為全國首座與校園合一的早療中心，並推動活化公有空間，設置一百多處福利據點，活化二百多間教室、校園等。

市長陳菊表示，社會局提到鳳山早療中心第二屆學生「阿福」在找工作，她說，這樣的孩子在成長的過程中，遭遇很多的艱難，但是他韌性堅強、不斷學習，我們要特別愛護這樣的孩子，市府各局處有工作機會，將優先納入考慮提供給「阿福」。

腦麻兒「阿福」說，家境不佳是低收入戶，阿公已七十多歲，父母及胞姊情緒不穩定，他因罹患腦性麻痺，屬於中度肢體障礙，生活自理不便，走路也容易跌倒，歷經二次開刀，情況已有改善，曾到工地打零工，但不能拿重物，每週要到醫院復健一天，有時為照顧家人還要請假。

「阿福」指出，他很想靠自己養家，卻受到先天限制，努力找工作三年，一直很不順遂，昨獲悉市長幫他找工作，親自向市長握手致意，他感謝市長願意伸出援手，給他一個工作機會，他會努力工作，陳菊則稱讚他「很棒、真乖」。