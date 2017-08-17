〈南部〉寫情書穿旗袍 駁二復刻浪漫約會

2017-08-17

沒有3C年代如何示愛

〔記者黃佳琳／高雄報導〕駁二藝術特區是許多年輕朋友浪漫約會的地點，高市文化局將於十九日、廿日兩天傍晚，規劃「復刻約會提案」活動，帶領民眾穿越時光，回到那個沒有手機、沒有電腦，情侶間用鮮花、情書浪漫示愛，精心打扮後跳第一支舞的年代。

文化局長尹立表示，這次舉辦「復刻約會提案」，重現過去沒有3C產品的年代，情侶們是如何展現浪漫。活動包含「手寫情書」、「古典濕版攝影」、「旗袍體驗」、「Swing Dance」，還有別開生面的「復刻Disco舞池派對」，讓參與的民眾，在駁二藝術特區氛圍獨特的港邊舊倉庫旁，穿越時光隧道回到從前。

參加Disco舞池派對

手寫情書對現代人來說十分罕見，那一橫一豎、一撇一捺的筆觸，似乎更能表達心意，「手寫情書」專區提供最復刻的信紙、信封，讓民眾寫下自己的心意，並親手投遞郵筒，重拾那份感動；「復刻約會提案」特別規劃旗袍體驗，邀請來自台南的「旗跑—旗袍出租體驗團隊」，在現場為大家提供從服裝、盤髮、髮飾到彩妝，一整套的旗袍體驗服務，體驗不一樣的約會風情。

提供古典攝影服務

「古典濕版攝影」邀請了高雄在地積極推廣古典攝影技術的「典像濕版攝影工藝」，在駁二打造一個復刻攝影棚，提供經典的濕版攝影服務，玻璃底片獨特質感，讓人彷彿穿越時光隧道回到百年之前。

活動也與鹽埕在地酒吧「老屁股音樂屋」合作，將在駁二搭建起一座復刻舞池，負責人Tonny與Eva將重現他們年輕時鹽埕區酒吧經典熱門的舞曲，夜色升起之時，響起經典的Disco Music，在駁二港邊來一場別具風情的Party Night。