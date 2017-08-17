〈南部〉消暑秘境 紅石林道「熊」驚奇

2017-08-17

〔記者王秀亭／關山報導〕連日高溫，台東關山、海端交界的紅石林道被在地居民視為消暑秘境，走在林道上，不僅可鳥瞰關山、池上、鹿野等鄉鎮，還有成蔭的孟宗竹林，甚至可偶遇台灣黑熊、大冠鷲、藍腹鷴等動物。

管轄紅石林道的林務局關山工作站主任莊瓊昌表示，「紅石林道」全長約三十公里，早期是伐木的產業道路，如今伐木業沒落，在林務局努力維護下，動植物生態豐富完整，加上緊鄰社區、行程不遠，是相當適合家庭成員進行生態綠色旅遊規劃，尤其在最近氣溫常飆到三十七度，走這條林道很舒適，建議將車輛停在三、四公里處，再以健行方式上山，還有跑友也來挑戰林道。

生態豐富 鳥類繁多

喜愛鳥類攝影的莊姓鳥友表示，「紅石林道」鳥類多達七十種，而林道十三公里處的孟宗竹林和十三至十七公里的台灣杉群佈，景色秀麗。

林管處紅石林道管制人員胡明智也在今年已二度遇見台灣黑熊，他說，一次在二點五公里處，遇見要吃姑婆芋果實的公熊，一聽機車聲音靠近，立即竄出草叢，衝下山坡，最近的一次是在七月間，同樣是傍晚時分，在九點五公里處遇見母熊，還好雙方都有一段距離，也都害怕接近對方，在偶遇後都各自「逃離」現場。

莊瓊昌提醒，因幾次地震加上颱風豪雨侵襲，林道中後段仍有維護工程進行中，林務局並在林道十公里處設有管制站，作為人員進出安全和巡護森林之用。

關山工作站建議，林務局在部分路段設有環狀步道，讓民眾深入山林，在夏日季節進入山區避暑活動之際，蛇類和蜂群常出沒，呼籲還是要帶著登山杖，眼觀四面、耳聽八方，不宜著亮色衣物，身上也不要有香氣。