〈南部〉涉圖利廠商 大武鄉長無保請回

2017-08-17

地檢署︰掌握證據 將提抗告

〔記者王秀亭／台東報導〕國民黨籍台東縣大武鄉長趙宏翰及鄉公所建設課長陳文政，涉嫌為廠商的工程驗收護航，使兩家廠商不必支付違約金、違法驗收工程，取得不法利益，經台東地檢署主任檢察官鄧定強指揮偵辦，搜索大武鄉公所及兩人住處，認定兩人有圖利罪嫌，昨天聲押，但台東地方法院認為罪證不足，無保請回，台東地檢署表示，已充分掌握兩人圖利證據，將依法提出抗告。

另建設課長陳文政也涉案

檢方調查，一家承攬大武鄉公所工程的廠商，因工程驗收逾期二十八天，需支付三十五萬四千八百二十九元的違約金，大武鄉公所建設課長陳文政為避免該廠商遭違約金扣款，竟遊說某單位發文配合施工埋設管線，使工程得以延期，該課長還接受廠商招待飲宴及住宿，但鄉公所主計室有不同意見而無法展延。

另外，陳文政與鄉長趙宏翰明知另一廠商的工程設計圖說與現地不符，未依法辦理變更設計或終止契約，竟同意該廠商以和設計圖說不同的方式施作，並辦理驗收及結算，讓該廠商取得違法尾款一百七十五萬九千九百五十五元。

台東地檢署主任檢察官鄧定強從前天起指揮廉政署南部地區調查組等人員，持搜索票搜索大武鄉公所等十二處，並陸續傳喚二十名證人及被告，經過漏夜偵辦訊問，認為陳文政涉收受不正當利益，而趙宏翰及陳文政兩人圖利罪嫌重大，有勾串共犯及證人之虞，昨天聲押。

台東地方法院隨即在下午召開聲押庭，因被告否認，法官認無充分證據顯示涉罪，兩人無保請回，台東地檢署獲知後表示，會依法提出抗告。

國民黨籍的趙宏翰是前大武鄉長趙世崇之子，趙世崇因涉賄選，經二審判決有罪，被縣府停職後，於一百年辭職獲准，台東縣選委會當年十一月辦理補選，趙宏翰代父披掛戰袍，以四百三十六票差距，當選補選鄉長，迄今已是第二任。