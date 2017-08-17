〈南部〉逐字教唱排灣古謠 查馬克奪師鐸獎

2017-08-17

〔記者邱芷柔／屏東報導〕揚名國際的屏東縣泰武國小古謠傳唱隊，唱出數百首排灣族古謠，是最具國際知名度的排灣古調演唱團體，其靈魂人物就是查馬克．法拉屋樂，十多年來他深入部落採集古調，再一字一句口傳心授教導學生，讓原本僅在山間傳唱的古謠獲得金曲獎肯定，並獲邀到世界各地演出，今年查馬克獲得師鐸獎肯定。

教育部公布今年師鐸獎獲獎名單，全國共有七十五名優秀老師獲獎，查馬克說，接到獲獎電話時，他人就在自己十五年前剛任教的泰武國小佳興部落中，這就是回到初衷的感覺！

教導孩子認清自我 懂得參與和付出

查馬克說，排灣古謠歌詞中，充滿倫理、生活態度等智慧，這也是帶領部落孩子唱歌的目的，希望透過歌謠告訴孩子，成為一個「真正的人」不是要很有錢、很有名，而是要懂得主動參與和付出。

查馬克說，部落曾經歷一段文化模糊時代，多數人都認為外面的東西比較好，漸漸迷失自己、失去和部落的連結，透過民族教育，讓孩子們清楚看到自己是誰，站上世界舞台後，更發現自己文化的美好，並重新認識自己、展現自信。

最大成就 學生主動回到部落傳承文化

承載著部落耆老期許的查馬克，以教師的身分教導孩子豐厚的部落文化，除了致力推動把排灣文化，也參與了規劃設計全國第一所「排灣族石板屋」教學場域。

查馬克說，能得到師鐸獎，背後其實是整個部落、學校團隊的支持，看見他帶的第一屆學生，主動回到部落當志工傳承部落文化就是最大的成就，未來會帶孩子們繼續把歌傳唱下去。