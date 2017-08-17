〈南部〉社造參與式預算投票 安平新化佳里熱烈

2017-08-17

7區社造計畫 獲文化部補助

〔記者劉婉君／台南報導〕社區營造怎麼做？人民也能投票決定！台南市推動公民審議及參與式預算計畫，今年有七區社造計畫獲文化部補助，居全國之冠，其中安平、新化、佳里三區的公民投票，十九、廿日兩天將進入尾聲，只要年滿十六歲，除了設籍在安平、新化、佳里的區民之外，在此三區居住、就學、工作或旅遊的國人，都能憑身分證件參與投票。

台南市採用公民審議及參與式預算進行社區文化營造，今年為第二年，首年有安平、佳里、新化、新營、善化五個區公所推動，今年再增加中西區與東山區。

新營及善化延續去年的計畫，分別著眼在區內的社造點提案及圖書館改造，東山區則教導民眾認識參與式預算及體驗投票；中西區去年雖然未在核定名單內，但已提早由替代役與米街合作進行景觀改造及人才培養，今年延續執行。

目前進入公民投票階段的三區中，安平區公所以「為安平化妝─空地營造參與式預算計畫」，提出藥草園地、休閒設施等八個提案；新化區公所以「新化老街商圈改善」及「地方發展願景」雙主題，各提出六個方案，包括宜居城市文化保存、新化區入口意象等；佳里區「文化圓夢北佳里，幸福共同來完成」有六個公民提案。安平、新化兩區投票至廿日，佳里區投票至廿二日。

各區執行成果 成績超過90分

文化資源科承辦人員劉家伶表示，南市各區執行的成果經文化部考核，平均成績超過九十分，遠高於全國的八十三．六九分，而截至昨天為止，新化區已有超過四百人投票，安平區也超過九百票，各區參與民眾年長者與年輕人都有，增進民眾對社區營造的參與度。

由於文化部補助每區僅四十萬元，經費有限，各區公所未來也將爭取都發局、民政局協助相關社區營造計畫。明年爭取公民審議及參與式預算計畫補助的區公所，預計將增加至十區。