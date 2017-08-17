〈南部〉推綠能 楠梓污水廠擴大設太陽光電

2017-08-17

推動污水廠及滯洪池設置

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府水利局推動鳳山溪等三座污水處理廠設置太陽光電系統，今年總發電量近六十萬度，加上三座滯洪池光電，總計每日可提供三千多戶用電，今年將擴大辦理楠梓污水處理廠光電，未來將待典寶溪Ｄ區及五甲尾滯洪池完工，評估加碼發展滯洪池光電的可能性。

政府啟動綠電年代，前天又全國大停電，尤其南台灣年平均每日日照為三．六八小時，成為光電產業發展優勢，市府將加強發展光電，希望未來能穩定供電。

高市有五座污水處理廠，水利局選定鳳山溪、楠梓、旗津中區三廠發電，鳳山溪污水處理廠大樓及進流抽水站頂樓，設置太陽光電系統，每年總發電二十二萬度，產生的電能賣給台電，總減碳量三十二噸，再由台電回饋市府，挹注市庫六十萬元。

每日將可提供3千多戶用電

楠梓污水處理廠於屋頂設置太陽能板，每年發電量超過十二萬度，系統產生電能提供廠區自給自足，今年將擴大辦理，規劃維修機房、進流抽水站、污泥脫水機房等屋頂，均增設太陽能發電，發電量可增加為十七倍，廠商已提出申請，預計明年動工。

值得一提的，最大的旗津中區污水處理廠因緊鄰海邊、周邊大樓少，建物屋頂日照量十分充足，每年發電量超過二十五萬度，提供廠區用電自給自足；大樹、旗山區污水處理廠因廠小，後續將進行發展光電評估，未來催生鳳山溪及臨海二座再生水廠，也將交由廠商發展光電。

水利局另推動永安區永安、岡山區前鋒子及典寶溪Ｂ區等三處滯洪池發電，預計將於明年七月供電營運，屆時污水處理廠與滯洪池合計日供電量超過三萬度，相當於每日可提供三千多戶。