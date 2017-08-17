〈南部〉台東平地原民選區調整 議員總額不變

2017-08-17

卑南鄉與南迴四鄉分割

〔記者張存薇／台東報導〕考量保障少數族群參政權，縣議員江堅壽提案修正第八選區平地原住民議員選區，將卑南鄉與南迴四鄉選區一分為二，分別為第八、九選舉區，獲中央選舉委員會審議通過，下屆起實施；而台東縣議員總額仍為卅名，選舉區則從本屆十五個增加至下屆十六個。

台東縣共有卅席議員，包括十七席區域議員、八席平地原住民議員、五席山地原住民議員，其中第八選區包括卑南鄉、蘭嶼鄉及太麻里、金峰、大武、達仁等平地原住民選區、應選兩席，服務範圍北從卑南鄉明峰村、南到達仁鄉森永村、長達百公里，讓選區議員疲於奔命。

議員江堅壽在四月十一日提案修改選區，他說明，卑南鄉平地原住民約六千多人，其中最多的是卑南族、另有阿美族、魯凱族、排灣族等，族群多元，但南迴四鄉幾乎都是排灣族籍，其中太麻里鄉、大武鄉排灣族選民即有近七千人，現行選舉區劃分不利於卑南族、及魯凱族議員席次產生，為保障少數族群參政權，才建議修正。

縣選委會表示，中選會已審議通過修正案，第八選區將修正為卑南鄉、蘭嶼鄉平地原住民選區，第九選區為達仁、大武、金峰、太麻里鄉平地原住民選區，兩選區應選議員各一席。

縣選委會表示，依規定中選會必須在明年選舉投票日前一年、也就是今年十二月廿四日前公告。