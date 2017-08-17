〈南部〉枋山唯一國中拆除 規劃探索教育基地

2017-08-17

枋寮高中正成分校 走入歷史

〔記者陳彥廷／屏東報導〕位於屏東縣枋山鄉的枋寮高中正成分校，佔地兩公頃，縣府教育處日前拆除校舍，縣府和教育部合作規劃為縣內首座探索教育基地，未來供學生戶外運動、教學使用，該校最後一屆的畢業生則是相當不捨，日前「返校」拿回屬於自己的東西，直嘆是「這輩子最難忘的學校」。

人口外流 校舍老舊廢校

枋山鄉人口不多，於五十七年創立正成國中，後因少子化及人口外流，九十三年併入枋寮高中改為正成分校，為枋山唯一的國中，現任總統蔡英文曾在一○二年低調回故鄉，當志工為正成分校粉刷校舍，去年該校僅剩六名學子面臨廢校，四處奔走希望留下母校，但今年該六名學生畢業，正成分校也正式走入歷史。

應屆畢業生不捨 返校巡禮

「很捨不得啊！」該校應屆畢業生黃可嘉說，和老師、同學都培養出像家人感情，但日前發現校舍可能會被拆除，六人趕緊提前進入，拿回屬於自己遺忘的東西，並對校園作最後的巡禮，讓腦海留下最後記憶，因為這是他們這輩子最難忘的學校。

教育處︰超過40年使用年限

縣府教育處副處長許沛祥證實正成分校已經拆除，他指出，該分校除這兩年已無新生，且校舍老舊超過四十年的使用年限，在畢業生畢業後拆除校舍，原有的老師則併回枋寮高中。

「校地絕不會閒置」，許沛祥強調，縣府目前正和教育部、體育署規劃打造「探索教育」的基地，探索教育就類似戶外運動、教學，尤其枋山依山傍海，從攀岩、攀索、划獨木舟甚至溯溪等與大自然接觸、活動的教學，都是未來探索教育目標，可望打造成具屏東特色的探索教育示範點，供全國學子應用。