〈台北都會〉世大運紀念郵票開賣 齒孔聖火造型

2017-08-17

〔記者周彥妤／台北報導〕世大運週六登場，中華郵政昨發行世大運紀念郵票，一套八枚（面值五元及十五元各四枚）及小全張一張（面值廿五元），以台灣選手參與的運動項目為題材，搭配世大運吉祥物熊讚，標榜聖火造型的異形齒孔；昨在北市府中庭設置臨時郵局，一開賣便吸引不少民眾搶購。

世大運執委會與中華郵政昨於北市府舉辦世大運紀念郵票發行典禮，中華郵政總經理陳憲著、世大運執委會執行長蘇麗瓊、體育名將紀政等人出席，台北市長柯文哲父母也前往共襄盛舉。

陳憲著表示，紀念郵票結合世大運吉祥物熊讚，最大特色在兩側有聖火造型的異形齒孔。蘇麗瓊說，世大運是台灣歷來最大的運動賽事，呼籲民眾購買收藏，以行動力挺世大運，也支持台灣選手。

中華郵政主任秘書藍淑貞受訪表示，紀念郵票以台灣選手參與項目為主題，包含舉重、排球、籃球及跆拳道等，此套郵票特別於法國郵政印刷廠印製。

民眾張小姐說，小孩很喜歡熊讚，專程為此而來，加上台灣舉辦大賽事，機會難得。

中華郵政指出，世大運紀念郵票一套八枚，面值分別為五元及十五元各四枚，廿五元小全張一張，發行數量分別為八十萬套及七十萬張，全省郵局都可購買。此外，推出世大運專屬長型便利箱一三五○○只、小型便利箱二萬只及世大運郵摺六千份，另於全國各地郵局均有世大運鐫刻紀念郵戳，供民眾蓋戳紀念。