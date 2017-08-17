〈台北都會〉小包商嗆癱瘓世大運網路 資訊局：已付1.8億

2017-08-17

〔記者郭安家／台北報導〕為讓世大運各場館賽事轉播透過暢通的網路傳輸，台北市資訊局編列七億元進行資通訊相關工程，但上週傳出該標案大包商ATOS僅先拿到四千七百萬元，無法支應下游卅個廠商，導致下游廠商第三度鬧罷工，還揚言癱瘓世大運網路！資訊局長李維斌昨出面滅火，強調已支付廠商一．八億元，只要廠商完成工作報告，即可馬上驗收、付款。

傳包商拿不到錢 3度罷工

李維斌昨天上午參加世大運資通訊團隊誓師大會，ATOS代表也出席，面對媒體及李維斌在場，ATOS不提此事；ATOS總經理陳欣僅隨後受訪表示，對於世大運全力以赴、非常有信心，現在是最緊張時刻，會頭低低把世大運辦好。

但有知情人士指出，截至上週，ATOS只拿到四千七百萬元、約九％款項，卅個小包商「硬體都出去，但未取得成本價金」。他說，資通訊工程標案包括讓轉播順利的網路數據機、計分及計時器材、工作人員無線電，這次鬧罷工的是負責網路傳輸的小包商。

該人士表示，國際大學運動總會（FISU）得知此事後，未料，上週五傍晚廠商第三度罷工，揚言若開幕前還領不到錢，不惜在世大運賽事期間癱瘓網路，「看你（北市府）丟臉，還是我丟臉！」事情爆發後，資訊局才趕緊支付款項。

對此，李維斌則說明，世大運資通訊總預算規劃七億元，由於網路建置，光纖佈線不可能算得那麼精準，加上可能的臨時需求，因此七億元中有兩億是預備款項，絕對沒有追加情形。他強調，資通訊本來就是最後一哩路，認證已經完成，當然要付費，所以有的付九成或七成，至昨為止已支付一．八億元，約達總金額的三成多。

李維斌表示，由於錢已經到位，ATOS也說會加快付款，這部分應該不是問題，資訊局上月也加派人手及專責的高級分析師，只要廠商送交工作報告書，即可在現場馬上驗收、付款，驗收速度比一般公務機關想像快很多。他強調，後面速度會非常、非常快，這應該不是很大問題，但不可能下命令不驗收，直接付款。