〈台北都會〉1支8千 世大運燈桿2週修2次

2017-08-17

〔記者郭安家／台北報導〕為宣傳世大運，台北市文化局推出「台北生活景觀改造計畫」，斥資六百萬元，於北市府及四處世大運場館周圍的一百支燈桿進行改造設計，每支燈桿平均花八千元加掛仿真沙包、運動意象小看板，但民進黨市議員許家蓓發現，開放兩週，沙包已出現破損，二度修復，浪費公帑。

斥資600萬 議員質疑浪費公帑

對此，文化局文創科長吳俊銘竟說，被民眾用到損壞，表示裝置很受歡迎，已要求廠商巡查，補強相關設施損壞；至於這些燈桿改造每支要價八千元，他則解釋，經費包括裝置更新、修繕及相關人員巡檢維護支出。

許家蓓發現，「台北生活景觀改造計畫」承包商也是世界設計之都廣告招牌承攬廠商、水越設計，但翻開預算書，文化局選定北市府及賽事場館周邊一百支燈桿進行包裝設計，包括運動造型牌面九十支、沙包互動裝置十支，但十支沙包互動裝置，裝不到一週就已破損，內容物甚至外露，認為品質太差，文化局日前要求廠商修繕，如今沙包又出現破損，「台北的天氣根本不適合做這種應該放在室內的互動裝置」，文化局應該把錢花在刀口上。

許家蓓指出，該預算中還有計畫主持人及協同主持人的費用，分別為一個月兩萬九千餘元、兩萬一千餘元，但依據北市府委託研究案經費編列標準規定，計畫主持人編列標準為每月兩萬元，協同主持人則為每月一萬八千元；預算是否浮編，文化局也應該查清楚。