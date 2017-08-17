〈台北都會〉世大運開閉幕預算3.6億 錢沒省怨滿天

2017-08-17

〔記者張凱翔、沈佩瑤／台北報導〕世大運開閉幕花費三．六億元，文化局已撥款九十七％費用，約三．五億元，曾遭議員徐泓庭質疑涉嫌圖利。其中開幕表演主題為「青春狂飆」，主辦開閉幕廠商指出，表演人力預算約二千萬元，演出人力共二五○○人，有一五○○人是學生，包括北藝大、台藝大、台灣戲曲學院、北市大、國體大等大專院校的志工，都是無償演出；閉幕表演則是電音、舞團和藝人表演，表演酬勞預算約一二○○萬元，但參與人數尚未統計，粗估約一千人，志工演出人數也無法統計。民進黨議員顏聖冠直批，以省錢為標榜的柯市長，高達三．六億元的開閉幕預算，預算項目都是「匡列」，無償義務表演的志工一堆，令人質疑，錢都花去哪裡？柯應對外說清楚、講明白。

學生義演 家長怨無開幕門票

市府對志工態度與做法近日經常挨批，除開幕彩排時有志工抱怨衣服尺寸不合，彩排時間變來變去，上週六市府舉辦世大運踩街遊行，因規劃不佳讓隊伍大延宕，有學校樂旗隊從下午三點等到六點還沒出發，家長表示孩子都委屈到哭了；而開閉幕活動都找學生「義演」，但開幕門票皆被「團購」，連家長和老師也無法到場為孩子加油。對此，世大運回應，志工人數太多，不可能給公關票，但有給學校行政、交通和膳食費。

志工穩定性低 局處抱怨難用

對於市長為省錢找志工，市府官員也抱怨「省出麻煩」，因為沒有強制性，要用志工時人卻「愛來不來」， 或這次出現、下次消失，穩定性很低，難訓練也無法安排工作，志工人數只是數字好看卻沒用。認養場館的各局處則說，場地常有很多雜務和體力活要做，上頭卻派身障志工來，反而難做事，覺得調度一團亂；有的志工只想輕鬆做，想看免費比賽又不勤奮，還想為親友拗公關票。

市府︰協演及志工 將頒獎狀

面對市府團隊和志工抱怨紛傳，世大運發言人楊景棠表示，很感謝學生與志工的熱情參與、付出，但協演人員和志工都是公益性質，不會給演出費，有志參加者能體驗舉辦國際賽事活動已是人生難得經驗，事後也會頒獎狀表揚；而且協演人員、志工都超過千人，開閉幕也沒規劃公關票，對各方志工的付出只能感謝，但進場人員都需購票，敬請見諒。