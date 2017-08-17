〈台北都會〉八里公所老舊 建行政園區3度流標

2017-08-17

原物料、工資漲 廠商不想投標

〔記者葉冠妤／新北報導〕民國五十九年啟用的八里區公所，建物使用迄今近五十年，隨著八里區人口增加，公所空間與功能都不敷使用，再加上區政、戶政等業務單位分散各地，民眾洽公要奔波五股、蘆洲、淡水等地，八里區公所因此規劃興建綜合行政園區，工程費近兩億元，但至今三度流標、乏人問津；據悉，這是因為原物料及工資上漲，廠商認為利潤有限，因此投標卻步。

八里區公所主任秘書徐天平表示，現在的區公所建物老舊，有漏水、空間不足等問題，無障礙設施也因空間不足而無法改建、增設，公所計畫在八里大道、中山路口的台北港特定區停車場兼機關用地興建新的行政大樓，整合區公所、戶政事務所及清潔隊，方便民眾一地洽公，不用再辛苦奔波各地。

他說，因為預定地下方有十三行遺址，新大樓不挖地下室，只規劃地上三層樓，總樓地板面積近六千平方公尺，工程費近二億元，由市府新建工程處負責招標事宜，原定今年九月開工。

不過，八里人殷殷期盼的新行政大樓工程，至今已三度流標，市府新工處解釋說，今年六月十五日首度招標，連兩次都因沒人領標而流標，第三次雖有兩家廠商領標，但週一開標時，仍舊流標。

新工處擬檢討 修正後再招標

新工處土木科長鄔豪中說，廠商反映「一例一休」影響，營造人力成本提高，再加上鋼筋價格上漲，覺得承攬工程划不來、不想賠錢。鄔豪中表示，傾向全面檢討，可能修正預算或縮減建築量體，拿掉具設計感特殊構造物，減少施工難度，再重新對外招標。