〈台北都會〉世大運週六開幕 林口上國道午後交管

2017-08-17

〔記者葉冠妤／新北報導〕世界大學運動會將從週六（十九日）起登場，屆時位於新北市林口區的選手村周邊，將集結超過兩百輛遊覽車，載送各國選手到台北市參加開幕典禮，新北市交通局表示，林口區在十九日中午到下午五點將湧入大量車流，提醒民眾改道，以免塞車。

選手村逾200輛遊覽車進出

新北市交通局交通安全科長陳建成表示，林口選手村周邊道路從上週六（十二日）起就已實施交通管制，週六（十九日）是首度在兩到三小時內，同時有兩百多輛大型遊覽車集結發車，勢必在各交管路口「卡更久」，為了讓各國選手順利抵達開幕會場，呼籲民眾當天下午暫時避開林口選手村周邊交通道路。

陳建成指出，世大運選手的遊覽車分梯次、分區由警車前導護送，主要動線將行經林口區文化一路、仁愛路、文化北路等路段，在文化北路交流道進入中山高速公路，預估下午四點左右，所有遊覽車就會駛離林口區，民眾走南北向可利用文化二路、文化三路的替代道路，東西向可利用八德路、中山路進行改道。

此外，世大運競賽場館分散於台北市、新北市、桃園市及新竹縣市，因場館周邊停車空間有限或禁停，再加上部分路段實施交管，世大運組織委員會交通處安排十五條路線往返車站、場館的免費接駁車。

例如作為足球、桌球、棒球競賽場館的新莊體育園區，可從新莊捷運站搭乘525路線專車抵達；舉重競賽場館的淡江大學體育館，可從淡水捷運站搭乘508專車前往；游泳競賽場地的蘆洲微風運河，可從蘆洲捷運站搭乘510專車。

接駁專車暫定每卅分鐘一班車，若觀眾人潮多，將彈性縮短發車間距，免費接駁車的相關資訊，在世大運官網（https://www.2017.taipei/home）公布，供民眾查詢。