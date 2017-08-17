〈台北都會〉行政減量 北市國小校務評鑑明年起停辦2年

2017-08-17

盼老師不再懼接行政工作

〔記者蔡亞樺／台北報導〕學校行政工作多如牛毛，造成老師擔任行政工作意願低，出現行政老師大逃亡怪象。台北市教育局長曾燦金昨主持國小校長會議時宣布，部分教師認為校務評鑑加重行政人員最大的負擔，因此國小校務評鑑從一○七學年度起停辦兩年，將是全國率先實施，期間鼓勵學校參加優質學校評選，並建立資料庫，提升行政效益。

停辦期間由各校建立資料庫

台北市各級學校校務評鑑每五年為一輪，四年進行評鑑、第五年進行總檢討與修正，高中職、國中小進行期程皆不同。曾燦金指出，一○六學年度為本輪國小校務評鑑最後一年，一○七學年度起將停辦兩年國小校務評鑑，停辦期間將回歸各校自我評鑑及建立資料庫，並蒐集專家及師生意見。

曾燦金說，國小今年已推行部分評鑑指標減量，評鑑項目由六○八項減為三二四項，例如刪除家長與學生參與的比率及滿意度、依據學生需求訂定妥適的輔導方案等，減幅四十六．七％。

至於國中、高中職的校務評鑑，教育局指出，實地訪評日數皆從兩天減為一天，高中職評鑑項目從六二五項減為三九五項，減幅三十六．八％，國中則從原本十個評鑑項目包括八個KPI（關鍵績效指標）、一個特色描述，簡化為九個項目包括四個量化、五個質性項目，並由訪視教師入班觀察教學實務。

曾燦金表示，希望透過校務評鑑的減輕、減量，免除行政負擔，不要有太多形式主義。北市吉林國小校長虞志長表示樂觀其成，他說，透過整合刪減校務評鑑類似或重疊的指標項目，保留校務核心及關鍵的項目，有助學校聚焦校務發展的重點。