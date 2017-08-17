〈台北都會〉北市2至4歲私幼童 將每月補助3千

將設排富條款 約萬人受惠
〔記者蔡亞樺／台北報導〕公立幼兒園擠破頭，不少家長只能把孩子送到學費昂貴的私立幼兒園，柯市府擬補助二到四歲就讀私幼孩子每月三千元。北市教育局長曾燦金透露，凡私幼符合通過評鑑、公安檢查、學費每月一萬一千至一萬四千元之間等條件，每月將補助三千元，預計明年實施，估算經費一億五千萬元，將設排富條款，約一萬名幼兒受惠，但仍要廣徵意見，八月底定案，並擬取消對公幼五歲幼兒的補助五五四三元。
擬取消5歲公幼兒補助5543元
現行設籍台北市並就讀北市幼兒園，不同年齡層補助金額各不同。目前就讀公幼的五歲幼兒，北市府每學期補助五五四三元、教育部每學期補助七千元，合計一萬二五四三元，私幼則北市府補助二五四三元、教育部補助一萬五千元，共一萬七五四三元。另私幼的四歲幼兒，北市府每學期補助二五四三元。
教育局科長吳文誌補充，目前傾向直接將補助金額匯到家長帳戶，讓家長有感，也能減少園方的行政作業，但一切想法還在討論中；另公幼收費比私幼便宜，規劃研議取消每學期五五四三元的補助，希望能逐年調整，拉近與私幼的差距。
公私幼家長 學費負擔差距仍大
現行公幼學費每月平均四七九七元，一學期約二萬八千多元，五歲幼兒扣除政府每學期一萬二千多元的補助，家長只需再支付一萬六千多元，二到四歲公幼雖未補助，家長支付的學費每學期也僅二萬八千多元。但私幼每月學費平均約一萬二千元，每學期約七萬二千元，二到四歲每月增加補助三千元，一學期約補助一萬八千元，家長仍需再支付五萬四千多元，即使是四歲私幼兒，每學期已有二千五百多元補助，家長仍需再支付五萬一千多元，公、私幼對家長的負擔差距仍很大。
曾燦金昨主持國小校長會議提及北市幼兒園三軌政策，國中以上校舍若有空間，將開設非營利幼兒園，「幼教托育愛持續」零到十二歲一條龍的學校，增設兩歲專班。
曾燦金說，凡通過公安檢查、評鑑，以及每月學費平均在一萬一千至一萬四千元的私幼，補助二到四歲幼兒每月三千元，將有六至七成的私幼符合，估算經費一億五千萬元，約一萬名幼兒受惠，但補助設有排富條款，目前尚在精算。