〈台北都會〉新建深澳電廠露曙光 居民從反對變支持

2017-08-17

大停電 居民有感缺電之苦

〔記者林欣漢／新北報導〕桃園觀音大潭電廠前天發生跳機意外，全台大停電引發缺電危機，一年多前仍堅決反對台電新建「深澳火力發電廠」的瑞芳區深澳居民，經台電公司一年多來不斷溝通，反對的立場已經改變，轉為支持電廠進駐；居民賴孟宏等人說，台灣缺電，電廠還是要蓋，況且台電保證會帶來更多建設、繁榮地方。

台電與地方磨1年 終獲同意

大潭電廠前天的跳機意外，讓民眾深刻感受「沒電」的生活不便，其實，台電早在十二年前就規劃於瑞芳區深澳發電廠舊址，擬更新、擴建燃煤機組，原訂一○二年運轉，但因環境污染等問題引發反對聲浪，一直沒進展。

台電去年為了深澳火力發電廠擴建更新案，先後在深澳里、瑞濱里、海濱里及瑞芳區漁會辦理四場座談會，每一場次都遭到居民強烈反對，在漁會辦理的座談會，漁民更激動地拉起抗議布條，表達堅決反對的立場，氣氛火爆。

台電深澳施工處處長楊啟輝表示，新建的深澳火力發電廠以燃煤發電，規劃設置兩部機組，可發電一百廿萬瓩，採用世界級的空污處理技術，每度電的發電過程產生的二氧化碳、用煤量，比以往減少約十二％，並建置密閉煤倉降低粉塵，卸煤碼頭也調整到深澳灣，降低對漁船的影響。

台電允回饋金 協助地方建設

楊啟輝說，經過一年多來持續與居民溝通，並安排參觀林口發電廠先進設備，許多居民已消除電廠製造污染的疑慮，台電也努力參加地方活動，共存共榮做好厝邊。

瑞濱里里長胡長安表示，員山子分洪道啟用後造成魚群減少，造成的污染可能比電廠還嚴重，台電每年都有回饋金建設地方；深澳里里長曾素貞也說，深澳里海岸線不斷退縮，颱風季節海水常灌入民宅，設置消波塊要上億元，市府沒經費，但台電願意協助。

「政府做不到，電廠辦得到！」當地居民賴孟宏說，在深澳住了四十年，看到深澳曾因電廠繁榮又凋零，如今只剩老人家獨守家園，年輕人都到外地工作，現在看到台電的努力與誠意，希望新的電廠能改變居民生活品質，讓地方經濟更好，創造就業機會讓年輕人返鄉樂活。

楊啟輝表示，新建的深澳電廠正在進行可行性評估修正作業，已接近完成階段，環境差異分析進入第二次審查會議，今年若能通過，第一部機組可望在民國一一四年七月商轉，第二部機組在一一五年七月商轉。