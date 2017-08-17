〈北部〉洄瀾藝術節26日登場 合唱還能抽機票

2017-08-17

重現郭子究經典作品

〔記者花孟璟／花蓮報導〕開學倒數計時，花蓮東大門夜市將在本月廿六日舉辦「洄瀾藝術節」，將以花蓮音樂家郭子究老師的作品為主題，舉辦合唱及音樂表演，重現郭子究經典且膾炙人口的花蓮舞曲、回憶、你來等曲子，網路報名完成、到場參加合唱的民眾，還有機會抽到花蓮香港來回機票！

今年參加洄瀾藝術節的團體包括，花蓮管樂團、洄瀾婦女合唱團、縣立教師合唱團、花蓮合唱團、花蓮客家合唱團、花蓮婦女家庭合唱團、基督教女青年會花蓮婦女合唱團、知音合唱團、文化局文化服務隊合唱團等，廿六日晚間六點半到七點半，將在東大門夜市旁「陽光電城山丘草坪」演出。

演出以「花蓮音樂之父」郭子究老師的作品為題，也邀請在地音樂、舞蹈家助陣，包括孫晨翔演奏二胡版「回憶」；原民舞蹈家谷慕特舞出原民版的「花蓮舞曲」；知名聲樂家彭興讓、張玉胤、陳景貽、詹喆君等人演唱「你來」。

除了重現郭子究老師經典曲目，也邀請在地知名音樂人，包括魯映‧棘奧、莫言等人，帶來「快樂搖擺」及「小米酒」，呈現花蓮音樂的多元性。

音樂節壓軸就是回歸純粹的人聲歌唱，邀請所有觀眾與現場合唱團體進行大合唱，音樂會也力邀編曲家蔡盛通、藍美米共同參與，讓音樂品質更璀璨。

花蓮縣文化局長陳淑美說，「回憶」堪稱「合唱界的國歌」，會中許多歌曲都是花蓮人共同回憶，只有完成網路報名且到場完成報到，並參與最後的大合唱，才具備抽獎資格，大獎除了香港機票外，還有賞鯨、民宿、飯店住宿券等，報名系統http://gogotruly.com/chorus/，或電話8227121轉134，楊小姐。