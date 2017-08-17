〈北部〉37中小學校長佈達 花蓮縣長盯營養午餐

2017-08-17

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣今年營養午餐發生學生集體上吐下瀉，花蓮縣府昨為卅七所中小學校長佈達時，主持的縣長傅崐萁重申，要求校長必須做好營養午餐監督的各項程序，包括驗明質量、拍照上傳網站，讓全民一起監督。

傅崐萁強調，孩子的成長只有一次，每一天的午餐都必須經過校長、家長會長、或當天代理人，驗明數量及品質後，拍照上傳到縣府教育處午餐網站，供全民監督，認為「這工作不能少、程序也不能免」，每一樣都要落實。

他說，聯合招標營養午餐推行八年來，校長可免除被不肖民代施壓，甚至遭司法起訴，孩子午餐也不會打折。

他也說，今年起除了鼓勵學校和學校間多一些橫向聯繫，未來校長選拔及調動也將由縣內一百多位校長擔任評審委員。

花蓮一○學年度新任、調任及續任校長佈達典禮，昨天上午在花蓮縣政府舉行，縣長傅崐萁除頒發退休校長匾額，也一一頒發卅七位校長聘書（見下圖，記者花孟璟攝，右為溪口國小校長吳昌葦）、並帶領校長就職宣誓。

教育處長劉美珍說，今年縣內有五位校長於八月一日辦理退休，包括萬蓉國中李秀珍、以及明禮國小趙子綱、明廉國小郭榮村、南華國小譚宇隆以及古風國小蘇美琅，加上任期到期需調動、續任的學校，包括國中共六校、國小有卅四校。縣府於上月廿六日、八月七日共辦理二場校長遴選會議，遴選結果包括續任十六位、調任十三位以及新任八位，另有三位留任原校，僅卓樂國小校長出缺。

教育處表示，卓溪鄉卓樂國小原校長葉以琳，因辦學評鑑不佳，未獲遴選委員通過續聘，加上沒有其他校長以卓樂國小為調動志願，導致卓樂國小校長從缺，由楊文廷（前德武國小）調卓樂國小代理校長。

八月七日遴選結束後，當天校長辦理報到，至於八月一日至八月七日期間負責代理校務的主任，教育處會給主管加給。