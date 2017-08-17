〈北部〉頭城五漁村亮點計畫 觀光局長支持

2017-08-17

宜縣府提報爭取3億經費

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府向交通部觀光局提報「入蘭最美海岸線跨域亮點整備示範計畫」，爭取三億元經費，將頭城鎮臨海五漁村結合鐵道打造成新的觀光亮點。觀光局長周永暉說，針對好的計畫，會積極配合辦理。

頭城鎮外澳、梗枋、大溪、大里、石城等五個漁村，位於台二線濱海公路沿線，可眺望全球十二大酷島美名的龜山島，也有草嶺古道、搶孤、大溪漁港，具備豐富的生態、地理、景觀、文化觀光資源。

外澳里長盼增烏石港火車站

不過，頭城鎮五漁村被認為知名度不高，環境不夠友善，彼此未串聯，國內遊客不知從何玩起，更無法吸引國際觀光客，縣府提報「入蘭最美海岸線跨域亮點整備示範計畫」，盼能活化山、海、人文資源，經由鐵道串聯，把觀光效益極大化。

立委陳歐珀昨邀周永暉到頭城鎮公所，聽取縣府簡報計畫及地方人士的意見，頭城鎮外澳里長石錫煌說，全案內容中，外澳里的規劃最少，他提議在烏石港增設火車站，方便遊客就近下車轉往外澳沙灘戲水，提升地方觀光便利性。

周永暉肯定海岸鐵道有潛力

周永暉回應，世界上鐵道觀光包括海岸型與山城型兩大類，阿里山屬於山城鐵道成功案例，頭城海岸型觀光鐵道有相當潛力，地方建議在烏石港設火車站，作為外澳海灘、宜蘭縣立蘭陽博物館大眾運輸門戶，便是很好的構想。

周永暉說，頭城鎮沿海一帶確實非常美麗，樂於聽取地方人士的心聲，觀光局會全力協助與支持，對此責無旁貸，並責付東北角風景區管理處配合。

陳歐珀說，頭城鎮是宜蘭縣最早開發的地區，被譽為開蘭第一城，兼具文化氣息與天然美景，如何規劃為新的觀光亮點，對在地發展相當重要，如果開發得宜，絕對能吸引國際觀光客，讓世界看見頭城。