〈北部〉結合百年小吃 竹塹中元城隍祭有約

2017-08-17

〔記者王駿杰／竹市報導〕今年的竹塹中元城隍祭，將於八月廿一日（農曆六月三十日）展開，市府昨為活動宣傳，市長林智堅期盼結合百年小吃，吸引民眾到新竹市，對百年宗教文化有更深層的認識。

林智堅表示，竹塹中元城隍祭自一八五三年舉行賑孤延續至今，是傳承百年的宗教文化活動，近年都城隍廟將傳統結合創新，推出許多文創商品，受到民眾好評。獨特的「夯枷」不但是每年城隍祭重頭戲，更吸引越來越多年輕人參與。

新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞表示，今年開虎門儀式將會進行網路直播，民眾可於手機下載「寶島神很大」App，直擊台灣具代表性的宗教盛事。

文化局藝文推廣科長蔡雅如說，每年城隍祭推出的文創商品都具獨特性及收藏性，今年推出「保你平安」手機立環、「送你希望」束口背包。

蔡雅如說，九月三日下午一點有「城隍威巡，遶境賑孤」活動，由城隍爺率領來自各地城隍廟和在地陣頭奉旨遶境賑孤。下午兩點於北大公園舉辦的「古早廟會野餐趴」是今年首創，將結合古早廟會與野餐活動，帶大家重溫童年廟會盛況，當天只要符合「復古」或「神鬼」元素裝扮，就可獲得限量五百份的「保你平安」手機立環一個。

晚間跟著一起「查夜暗訪，祈福平安」擔任護衛隊，還能加碼獲得限量三百五十份的「送你希望」束口背包。